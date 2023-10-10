Міллі: Якщо Путін переможе, зросте ризик світової війни

Американським платникам податків доведеться утримувати збільшений або навіть удвічі більший оборонний бюджет США у разі перемоги Росії над Україною, а ризик наступної світової війни у найближчі 10-15 років різко зросте. Про це застеріг в інтерв'ю каналу CBS News співвітчизників ексглава об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі, повідомляє Ліга.net.

За словами генерала, який нещодавно пішов у відставку, якщо Україна програє Росії і Путін переможе, у наступні роки США "напевно" доведеться не те що наростити оборонний бюджет, а й, можливо, "подвоїти" витрати на безпеку.

"І ви підвищите ймовірність війни великих держав у наступні 10-15 років" , – сказав він, звертаючись до земляків.

Міллі додав: "Думаю, це буде дуже небезпечною ситуацією, якщо Путіну дозволять перемогти" .

Міллі на посаді змінив Чарльз Браун, генерал ВПС США.