ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів на південному фланзі Бахмута

На південному фланзі Бахмута Сили оборони продовжують звільняти від ворога тимчасово окуповані території. За добу там ліквідовано 165 окупантів, на Лимано-Куп’янському напрямку - 139.﻿ Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє Укрінформ.

"На південному фланзі Бахмута ми продовжуємо йти вперед, наші захисники щодня сотнями метрів звільняють тимчасово окуповані території від ворога. Там працюють всі наявні сили і засоби, зокрема, сьогодні дуже гарно відпрацювали підрозділи армійської авіації, завдали потужне ураження по скупченню особового складу противника.

Проте й ворог не полишає спроб відбити раніше втрачені положення, зокрема, біля Кліщіївки та Андріївки, проте безуспішно. 365 обстрілів здійснив противник за минулу добу по позиціях Збройних сил, 4 атаки ворога було відбито. 165 окупантів вдалося ліквідувати на Бахмутському напрямку, ще 1 потрапив у полон. Також ми знищили одну гармату Д-30 та 5 складів з боєприпасами" , - повідомив Євлаш.

Коментуючи ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку, речник зазначив, що 8 жовтня там спостерігалось затишшя через дощі на Луганщині та Донеччині, що перешкоджало противнику інтенсивно використовувати важку техніку, авіацію. Водночас напередодні ворог 20 разів застосував авіацію.

"За минулу добу вже 20 разів противник використовував Су-35, Су-25. Парами вони переважно заходять та працюють по наших позиціях, але бояться залітати в зону ураження нашої ППО. Переважно працюють зі своєї території" , - повідомив речник.

Євлаш додав, що на Лимано-Куп’янському напрямку ворог здійснив 608 обстрілів, застосував танки, гранатомети, міномети, реактивну та ствольну артилерію.

"Нам вдалося ліквідувати 139 ворогів і ще знищити 13 зразків озброєння та військової техніки" , - сказав він.

За його словами, наразі противник намагається зосередити свої основні зусилля поблизу Синьківки та Іванівки, що на Харківщині та Макіївки на Луганщині.