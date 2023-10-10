У парламенті Румунії скасували виступ Зеленського через проросійських депутатів

Президент України Володимир Зеленський мав запланований на 17:00 10 жовтня виступ у парламенті Румунії, але його скасовано через "можливі зриви з боку депутатів із проросійськими симпатіями", повідомляє Радіо Свобода.

Зеленський уже провів переговори зі своїм румунським колегою Клаусом Йоганнісом, о 16:00 главу української держави має прийняти голова Сенату Ніколає Чуке, а одразу по тому відбудеться зустріч, у якій також візьме участь тимчасовий голова Палати депутатів Афред Сімоніс.

"Я прибув до Бухареста для переговорів із Клаусом Йоганнісом і зміцнення наших добросусідських відносин. Україна вдячна Румунії за підтримку, яка зміцнює нашу державу, а також за її конструктивну солідарність, яка дозволяє нашим народам бути донорами безпеки для світу, особливо у сфері продовольчої безпеки" , – написав Володимир Зеленський у соцмережах зранку 10 жовтня.

Напередодні румунська сторона повідомила про візит Зеленського 10 жовтня. Офіс президента Румунії, серед іншого, повідомив, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського "наголосить на конструктивних і прагматичних підходах", зокрема в питанні "повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин".

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