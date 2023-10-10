ГУР: Росія знала про підготовку ХАМАСу до нападу на Ізраїль

Російська влада знала про підготовку бойовиків ХАМАС до нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня. Крім того, Москва надала терористам озброєння, яке захопила у війні проти України. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

"За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України" , - розповів Черняк.

Крім того, українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом, зокрема в плані обміну досвідом ведення бойових дій.

"Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії" , - зазначив Черняк.

Водночас, за оцінками ГУР, вже кілька груп, які виконують завдання російських спецслужб, діють на територіях бойових дій виключно в інтересах Росії, додає співрозмовник.