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Три країни планують створити місію з розмінування Чорного моря – ЗМІ

Три країни планують створити місію з розмінування Чорного моря – ЗМІ
Фото: ілюстративне, U.S. Navy / Jamie Watt

Туреччина, Румунія та Болгарія обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні води внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Про це стало відомо агентству Bloomberg від осіб, знайомих з переговорами, повідомляє Європейська правда.

Три держави, які усі є членами НАТО, все ще опрацьовують деталі. Але, вірогідно, що спільний підрозділ вони можуть створити уже наступного місяця, розповіли агентству двоє посадовців на умовах анонімності. 

Хоча запланована ініціатива не є операцією НАТО, спільні сили з розмінування стануть першими великими об’єднаними зусиллями союзників у Чорному морі після того, як президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну. 

Нові сили мають бути повністю мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, заявили двоє офіційних осіб. 

За словами одного з посадовців, одна з цілей місії — показати, що три країни здатні вирішити проблему самостійно.

Уряд Туреччини відмовився від коментарів агентству, а міністерства оборони Румунії та Болгарії не відразу відповіли на запити про коментарі.

З початку війни союзники по НАТО посилили спостереження та розвідку в регіоні, але не морську діяльність.

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