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Путін прокоментував напад ХАМАС на Ізраїль та згадав про Україну

Путін прокоментував напад ХАМАС на Ізраїль та згадав про Україну
Фото: kremlin.ru

Президент країни-агресора Володимир Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані уперше прокоментував бойові дії між Ізраїлем та іслімістським угрупованням ХАМАС, згадав війну в Україні та назвав "провальною" політику США на Близькому Сході, повідомляє Українська правда.

"І українська криза (агресія Росії проти України – ред.) триває, і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на Близькому Сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий приклад провалу політики Сполучених Штатів на Близькому Сході", – цитує російського диктатора "РИА Новости".

Путін звинуватив Сполучені Штати у тому, що вони начебто "намагалися монополізувати врегулювання", а не шукали прийнятних для обох сторін компромісів.

Президент Росії вважає, що США, "просували свої власні уявлення про те, як це має бути зроблено, чинили тиск на обидві сторони".

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