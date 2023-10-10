Румунія підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС до кінця 2023 року

Румунія виступає за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Румунії Клауса Йоганніса на прес-конференції з лідером України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні" , - сказав він.

За словами президента Румунії, йдеться про рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Він зазначив, що це буде і стратегічним рішенням для ЄС.

"Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства" , - додав Йоганніс.

Візит Зеленського до Румунії

Сьогодні президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. В рамках візиту Зеленський він зустрівся з зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом. Лідери країн могли обговорили безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.