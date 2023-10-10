Окупанти посилили обстріли на Таврійському напрямку – речник ЗСУ

Російські загарбники протягом доби активізувалися на Таврійському напрямку, Сили оборони відбили 15 атак лише в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Укрінформ.

"Загалом на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує тиснути. Було зафіксовано понад 15 невдалих атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. Не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільні населені пункти" , - сказав речник.

Він повідомив, що загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали 169 осіб, знищено 7 одиниць військової техніки, зокрема танк, артилерійські системи, склади боєприпасів ворога. Багато ворожої техніки було пошкоджено.

На Шахтарському напрямку українські війська відбили атаку в районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку Сили оборони стримують ворога у районі Левадного.

За словами Штупуна, протягом минулої доби ворог активізувався на всьому Таврійському напрямку, завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, здійснив 705 артилерійських обстрілів.

Речник підкреслив, що українська артилерія також відповідає потужно. Українці майже удвічі збільшили виконання вогневих завдань. Зокрема, минулої доби виконали 1 415 вогневих завдань, сказав він

Штупун також зауважив, що ворог міняє тактику штурму. Якщо раніше йшов взвод, то зараз йдуть невеликі групи 5-8 осіб, і це переважно піхота. На його думку, "зараз ворогу вже важко набрати 30 солдатів, які б пішли на штурм і яких одразу рознесла б наша артилерія".