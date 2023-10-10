Зеленський анонсував запуск зернового коридору через Молдову в Румунію

Президент України Володимир Зеленський заявив про швидкий запуск нового маршруту для експорту агропромислової продукції з нашої країни "Шляхами солідарності" - через території Молдови та Румунії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція виступу глави Української держави на спільному із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом брифінгу 10 жовтня.

"Окремо я хочу відзначити один із стратегічних напрямів нашої співпраці. В "трикутнику" Україна - Молдова - Румунія ми здатні створити дуже потужно основу для розвитку не лише наших країн та народів, а й усієї Європи" , - сказав Зеленський.

Він уточнив, що передусім - це економічний розвиток.

За словами українського президента, сторони вже досягли добрих результатів у розвитку логістики в цьому "трикутнику".

"І вже скоро запрацює зерновий коридор з України через Молдову в Румунію. І це взірець того, як багато ми можемо зробити разом. Що матиме значне, високе значення не лише для нас, а й для Європи та світу вцілому" , - підсмикнув Зеленський.

Також він додав, що цей проект сприятливо вплине на розвиток бізнесу всіх країн-учасниць.

"І дуже важливо, що співпраця між Україною, Молдовою та Румунією дає стимул для розвитку бізнесу, інфраструктури та робочих місць для наших народів" , - сказав глава держави.

Ситуація з експортом на тлі зернової суперечки

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п'яти сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони на державному рівні. У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна запроваджує новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.

Нещодавно віце-прем'єр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що уряд України вважає найперспективнішими для транзиту аграрної продукції та відповідно розвитку інфраструктури напрямки Румунії, Молдови та Польщі.

Додамо, що 20 вересня президент Зеленський заявив про те, що Україна з Румунією і Болгарією хочуть збільшити транзит "Шляхами солідарності".