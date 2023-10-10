Ізраїль ліквідував міністра економіки бойовиків ХАМАС – ЦАХАЛ

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Хагарі у Twitter (X).

"Сьогодні вночі (10 жовтня - ред.) літак ЦАХАЛу вбив Джавада Абу Шамалу, міністра економіки терористичної організації ХАМАС.

На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази".

צה"ל חיסל הלילה את שר הכלכלה של ארגון הטרור חמאס.כלי טיס של צה"ל חיסל הלילה את ג'ואד אבו שמאלה, שר הכלכלה של ארגון הטרור חמאס. כחלק מתפקידו ניהל את הכספים בארגון וייעד את הכספים למימון והכוונת טרור בפנים הרצועה ומחוצה לה >> — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 10, 2023

Також представник армії Ізраїлю заявив про ліквідацію "одного з високопоставлених членів політичного бюро терористичної організації ХАМАС, який обіймав посаду керівника відділу національних зв'язків організації".

Йдеться, за його словами, про Закарію Абу Маамра - "голову міністерства національних відносин у політичному бюро терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази".

Хагарі повідомив, що на своїй посаді Абу Маамр відповідав за "прийняття рішень у Газі, забезпечення внутрішніх відносин та координацію між організаціями Гази".

חיסול נוסף; צה"ל חיסל את אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, המשמש כראש משרד היחסים הלאומיים של הארגון.כלי טיס של צה"ל חיסל הלילה גם את זכריא אבו מעמר, אחד מבכירי הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, וראש משרד היחסים הלאומיים בלשכת המדיניות של ארגון הטרור חמאס ברצועה >> pic.twitter.com/c64M8Ayr2A — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 10, 2023

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