Ізраїль ліквідував міністра економіки бойовиків ХАМАС – ЦАХАЛ
Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Хагарі у Twitter (X).
"Сьогодні вночі (10 жовтня - ред.) літак ЦАХАЛу вбив Джавада Абу Шамалу, міністра економіки терористичної організації ХАМАС.
На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази".
Також представник армії Ізраїлю заявив про ліквідацію "одного з високопоставлених членів політичного бюро терористичної організації ХАМАС, який обіймав посаду керівника відділу національних зв'язків організації".
Йдеться, за його словами, про Закарію Абу Маамра - "голову міністерства національних відносин у політичному бюро терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази".
Хагарі повідомив, що на своїй посаді Абу Маамр відповідав за "прийняття рішень у Газі, забезпечення внутрішніх відносин та координацію між організаціями Гази".
Що передувало:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на день 10 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС перевищила 1 000 осіб, щонайменше 3418 дістали поранень.
- Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази, а також анонсував "повну облогу" Сектору Гази. Поки, згідно з повідомленнями ЗМІ, сухопутного вторгнення не було.