Глава НБУ Пишний прокоментував інформацію про свою відставку

Глава Національного банку України Андрій Пишний категорично спростовує повідомлення, яке поширюють окремі українські ЗМІ, про начебто написану ним заяву на відставку, повідомляє Економічна правда.

Відповідне повідомлення розміщено в фейсбук очільника НБУ, який на цей момент перебуває в Марокко з офіційним візитом для участі у Щорічних зборах Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами" , - зазначив він.

За словами Андрія Пишного, він з подивом дізнався про запущений в Україні фейк у перерві між зустрічами в рамках закордонного візиту.

"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцім-то написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш" , - написав глава НБУ.

Нагадуємо:

10 жовтня в інформаційному просторі почало поширюватися повідомлення, що голова Національного банку України Андрій Пишний написав заяву про звільнення з посади. Начебто за станом здоров'я.

Анонімні джерела цієї "інформації" стверджують, що повернення Пишного в Україну наразі залишається відкритим.