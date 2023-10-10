Зеленський змінив голову Полтавської ОВА: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази президента №685/2023, №686/2023.

"Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації".

Іншим своїм указом президент звільнив тимчасово виконувача обов’язки голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна.

Нагадаємо:

Зеленський призначив Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації 24 грудня 2021 року.

Про те, що Пронін може очолити Полтавську ОВА, УП стало відомо на початку вересня.

Довідково: 41-річний Філіп Пронін має диплом магістра з міжнародної економіки Київського економічного університету та бакалавра з правознавства Фінансово-правового коледжу.

З 2005 по 2008 рік він працював у Департаменті аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу. У 2008-2010 був старшим консультантом відділу незалежних фінансових розслідувань ТзОВ "КПМГ-Україна". У 2010-2011 працював у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу Управління аналізу ризиків та типологічних досліджень комітету фінмоніторингу.

У 2012 - 2017 – заступник директора департаменту – начальник управління аналізу ризиків та типологічних досліджень. У 2017 - 2020 був начальником Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

