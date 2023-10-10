Стало відомо, хто тимчасово замінить мера Сум, якого підозрюють в хабарництві

Виконувати обов’язки міського голови Сум буде керуюча справами виконавчого комітету Юлія Павлик, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в розпорядженні міського голови Сум від 6 жовтня 2023 року № 572-К з посиланням на Сумську мерію.

На час відсутності Сумського міського голови Олександра Лисенка виконання обов’язків міського голови покладено на керуючого справами виконавчого комітету Юлію Павлик.

Як повідомляла "ДС", увечері 2 жовтня правоохоронці затримали під час можливого отримання хабара мера Сум Олександра Лисенка та директора Департаменту інфраструктури Олександра Журбу.

Загальна сума передбачуваної неправомірної вигоди становила 2,130 млн грн.

3 жовтня Олександру Лисенку та Олександру Журбі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (отримання посадовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

4 жовтня ВАКС обрав міському голові Сум запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 2 грудня з можливістю внесення застави в 3 млн грн.

Журбі ж суд призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю застави понад 1,4 млн грн.

9 жовтня мера Сум Олександра Лисенка тимчасово відсторонено від посади міського голови.