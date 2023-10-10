Через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло вже понад тисячу людей

Кількість загиблих в результаті нападу терористів ХАМАС на Ізраїль перевищила 1000 осіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News.

"Ми збираємося перейти в наступ і атакувати терористичне угрупування ХАМАС і будь-яке інше угрупування, яке перебуває в Газі" , - заявив бригадний генерал Дан Гольдфус.

Він додав, що Ізраїлю доведеться змінити реальність зсередини Сектора Гази, щоб запобігти повторенню подібного.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість палестинців, загиблих у відповідь на дії Ізраїлю, досягла щонайменше 830 осіб.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС. Згодом Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАСу.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

У перші два дні після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Втім, обидві сторони продовжують атаки. Так, нещодавно ХАМАС випустило шквал ракет по ізраїльському Ашкелону.