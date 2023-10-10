Ракетний удар по Грозі: загиблих вже 53, 6 дітей залишилися сиротами

Жервами удару по кафе у селі Гроза Харківської області стали 53 людини, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

"За останніми даними, кількість загиблих цивільних людей внаслідок ракетного удару по с. Гроза Куп'янського району складає 53 людини. Ще 5 людей наразі вважаються зниклими безвісти. На місці удару знайдено фрагменти тіл, які потребують ідентифікації. Крім того, 6 дітей в цьому селі залишилися повними сиротами" , — зазначив він.

Синєгубов зазначив, що постраждалі сімʼї отримають виплати з обласного бюджету.

Найближчим часом в Грозі відбудуться поховання загиблих.

Як повідомляла "ДС", 5 жовтня Росія обстріляла цивільний об’єкт у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Під удар потрапив магазин, в якому також розташовувалося кафе.

За даними голови МВС Ігоря Клименка, в кафе проходив поминальний обід і саме тому так багато жертв. Також міністр зазначив, що кафе є достатньо маленьким приміщенням і така точність влучання може свідчити про те, що удар навів хтось з місцевих мешканців.

Представник Росії в ООН Василь Небензя намагався виправдати ракетний удар по харківському селу Гроза тим, що там нібито відбувався похорон "високопоставленого націоналіста".