У Кабміні прозвітували про завершення підготовки до опалювального сезону

На початок жовтня в Україні до опалювального сезону готові понад 99% обʼєктів ЖКГ, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми завершили підготовку до опалювального сезону 2023/24. Станом на 1 жовтня понад 99% обʼєктів ЖКГ готові. Міст та громад на підконтрольних територіях, куди неможливо буде подати тепло, немає.

У найближчі тижні тепло зʼявиться в усіх українських будинках, але відповідно до погодних умов у деяких громадах вже починають підключати до опалення соціальні обʼєкти", - заявив міністр.

За його словами, за час підготовки були створені необхідні резерви обладнання та матеріалів, профінансовано громади, які подавали запити на відновлення критичної інфраструктури.

"Серед підготовчих заходів були зокрема були проведені спеціальні навчання із залученням теплопостачальних підприємств, операторів газорозподільних систем, а також працівників ДСНС, на яких вони відпрацьовували можливості оперативного підключення обладнання в умовах пошкодження об’єктів тепло- та водопостачання", - резюмував він.

Нагадаємо:

Київ розпочав підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки.