ЗМІ: В ізраїльському кібуці знайшли тіла близько 40 немовлят та дітей

В ізраїльському кібуці (сільськогосподарська комуна) Кфар-Аза, який перебував під контролем бойовиків ХАМАС, виявили тіла близько 40 дітей та немовлят, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє i24.

За інформацією видання, ізраїльські військові вперше допустили представників ЗМІ до населеного пункту, який було частково зруйновано внаслідок бойових дій.

Фото: Кфар-Аза на карті (скриншот)

"Солдати стикаються з неймовірними жахами, витягуючи тіла жертв, серед яких близько 40 немовлят та маленьких дітей - деякі з відрубаними головами" , – пишуть журналісти.

При цьому, зазначає видання, припарковані на вулицях машини були повністю спалені. У Кфар-Азу увірвалися 70 озброєних терористів, і їхні тіла й досі лежать на землі.

Фото: ХАМАС убили мирних жителів у кібуці Ізраїлю (i24news.tv)

"Це не війна, не поле бою. Ви бачите немовлят, матір, батька, у їхніх спальнях, у їхніх захисних кімнатах, і як терористи вбивають їх. Це масове вбивство" , - заявив генерал-майор ЦАХАЛу Ітай Верув.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали вбивати та викрадати як військових, так і мирних мешканців.

Терористи також публікували жахливі відео своїх знущань з цивільних у мережі.

При цьому вчора, 9 жовтня, один з представників ХАМАС пригрозив, що за кожен удар по сектору Газа без попередження вони страчуватимуть одного з полонених мирних ізраїльтян.