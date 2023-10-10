ЗМІ дізнались вміст нового пакета військової допомоги США на $200 млн
Новий пакет військової допомоги США для України на суму 200 мільйонів доларів може бути оголошений уже в середу на тлі 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб.
За даними Бабб, до нового пакета американської військової допомоги увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.
Крім того, там мають бути обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові гранатомети AT4, боєприпаси для стрілецької зброї та "багато іншого".
Цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку. Вони дозволяють відправляти Києву зброю та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними, щоб запобігти шатдауну.
Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.
Західна преса на вихідних повідомляла, що у Байдена хочуть схвалити через Конгрес до $100 млрд для України.