На Авдіївському напрямку захисники відбили всі ворожі атаки – Штупун
Сили оборони відбили всі російські атаки російських сил поблизу Авдіївки Донецької області, повідомляє Українська правда.
Про це заявив речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун в етері телемарафону.
"Оновлена інформація... можу додати, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили усі атаки ворога, і не допущено втрат рубежів і позицій".
Перед цим Штупун повідомив, що росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку. Атаки відбили в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки і Первомайського на Донеччині.
"Також окупанти завдали авіаударів біля Бердичів й Авдіївки. З ранку і до цього часу періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району, що навколо. Зі ствольної артилерії та РСЗВ обстріляно Авдіївку".
Що передувало:
- Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 жовтня повідомив, що російська армія на Авдіївському напрямку силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізувала наступальні дії.
- Йдеться про наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з 06:00 ранку 10 жовтня російські війська завдають масованих ударів по Авдіївці Донецької області.
- DeepState поділився відео з Авдіївки. Повідомляється, що ворог сконцентрував сили в районі населених пунктів Водяне та Красногорівка.
- Росіяни спочатку застосовують артилерію, авіацію та ракети, а далі використовують піхоту під прикриттям техніки, які йдуть не однією колоною. На кадрах, зокрема, показали одну з таких колон в районі Водяного.