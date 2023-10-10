Ізраїльські сили оборони зафіксували запуски по своїй території із Сирії
Ізраїльські сили оборони повідомили, що зафіксували кілька запусків із Сирії по території Ізраїля, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Ізраїльські сили оборони.
"Нещодавно було ідентифіковано кілька запусків із Сирії на територію Ізраїлю, частина з яких перетнула територію країни та, ймовірно, впала на відкритій місцевості".
Також сили оборони повідомили, що солдати ЦАХАЛ відповідають артилерійськими та мінометними снарядами в напрямку джерела обстрілу в Сирії.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.
- 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.