Умєров обговорив з главою Міноборони Бельгії постачання Україні F-16
Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони Белігії Людивін Дедондер, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення прес-службу Міноборони України.
За даними Міноборони України, Умєров та Дедондер обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.
"Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО", - сказано у повідомленні.
Коаліція з F-16 для України
Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів польотам на F-16, а потім постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.
Наприкінці серпня Норвегія також зобов'язалася поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.
Як заявляли в Міністерстві оборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.