У Нацбанку прокоментували швидке уповільнення інфляції у вересні

У вересні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,1%, що суттєво нижче за липневий прогноз Національного банку Україні. Однак надалі основний чинник діяти не буде.﻿ Про це йдеться в коментарі НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Швидше сповільнення інфляції зумовлювалося насамперед більшою пропозицією продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового врожаю, а також кращими врожаями зернових та олійних, у тому числі на тлі швидшого їх збирання" , - йдеться в огляді.

Ці чинники в умовах обмежених експортних можливостей впливали на вартість як сирих, так і оброблених продуктів харчування, зазначають в центробанку.

За даними НБУ, споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ.

"Проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим. Для утримання помірної інфляції НБУ і надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку" , - йдеться в огляді.

Нагадаємо, у 2022 році інфляція в Україні прискорилася до 26,6%. У вересні 2023 року інфляція уповільнилася до 7,1%.