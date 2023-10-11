ЗСУ за добу знищили понад 800 окупантів та літак – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 820 російських окупантів, а також літак, 34 танки, 91 бронемашину, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 283900 (+820) осіб ліквідовано,
- танків – 4863 (+34) од,
- бойових броньованих машин – 9220 (+91) од,
- артилерійських систем – 6731 (+18) од,
- РСЗВ – 809 (+1) од,
- засобів ППО – 545 (+1) од,
- літаків – 316 (+1) од,
- гелікоптерів – 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
- крилатих ракет – 1530 од,
- кораблів / катерів – 20 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,
- спеціальної техніки – 965 (+4).
Генштаб ЗСУ повідомляв, що вчора українські військові збили російський винищувач Су-25.