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ЗСУ за добу знищили понад 800 окупантів та літак – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 800 окупантів та літак – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 820 російських окупантів, а також літак, 34 танки, 91 бронемашину, 18 артилерійських систем та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 283900 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків – 4863 (+34) од,
  • бойових броньованих машин – 9220 (+91) од,
  • артилерійських систем – 6731 (+18) од,
  • РСЗВ – 809 (+1) од,
  • засобів ППО – 545 (+1) од,
  • літаків – 316 (+1) од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
  • крилатих ракет – 1530 од,
  • кораблів / катерів – 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9145 (+20) од,
  • спеціальної техніки – 965 (+4).

Генштаб ЗСУ повідомляв﻿, що вчора українські військові збили російський винищувач Су-25.

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