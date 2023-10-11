США можуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль – радник Байдена

США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та підтримувати Ізраїль у захисті своєї території і громадян. Про це заявив на брифінгу радник з національної безпеки США Джейк Салліван, повідомляє Голос Америки.

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль" , - зауважив Салліван під час брифінгу, на якому великою мірою домінували питання, пов’язані з нападом ХАМАСу на Ізраїль та ситуацією із американськими заручниками й загиблими громадянами США.

"Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити" , - додав Салліван.

Відповідаючи на питання журналістів, Салліван також підтвердив, що адміністрація президента Джо Байдена планує найближчим часом подати на затвердження Конгресу пакет допомоги Україні, а також пакет допомоги Ізраїлю. Він не прокоментував, чи це буде об’єднаний запит, а також, яку саме форму він матиме.

Також Салліван вкотре наголосив на тому, що допомога Україні зараз є в інтересах США і вимагає набагато менше ресурсів, ніж могло би бути, якби Росія потенційно змогла перемогти Україну і поширити свою агресію на інші країни в Європі, включно з потенційною необхідністю залучення американських військ до безпосередніх бойових дій, як це бувало у минулому.