Українцям, які дали притулок переселенцям, виплатили понад 2,2 млрд грн – Мінреінтеграції

В Україні з квітня 2022 року громадянам, які прихистили внутрішніх переселенців, виплатили понад 2,2 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

"З квітня 2022 року у межах проєкту "Прихисток" виплачено компенсацій на загальну суму більш ніж 2,2 мільярда гривень. Ці кошти були спрямовані на виплати людям, які безкоштовно надали тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам" , – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

За програмою "Прихисток" передбачена компенсація у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення однієї ВПО у теплий період року та 900 гривень – під час опалювального сезону.

Компенсація виплачується за рахунок коштів Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

Крім власників житла або їхніх представників, компенсація може надаватися орендарям житла державної або комунальної власності. Таким чином, за допомогою проєкту "Прихисток" тимчасове житло отримали понад 3,1 мільйона ВПО, додали у міністерстві.