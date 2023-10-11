Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Бельгії

Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселя, повідомляє Європейська правда.

11 жовтня у Брюсселі відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн", а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.

Перед початком засідання президент Зеленський зробить піхід до преси з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Це не вперше Зеленський відвідує Брюссель з початку повномасштабного вторгнення. Попередній його візит був у лютому цього року.

Напередодні Зеленський відвідав Румунію, де зустрівся з головами обох палат румунського парламенту Ніколає Чуке й Альфредом Сімонісом, а також прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.