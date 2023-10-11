Наскільки збільшились пенсії з 1 жовтня – дані ПФУ

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні дев'ять місяців скоротилася на 147 953 особи до 10 539 968.

При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3,0%.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Річна інфляція становила 26,6%.