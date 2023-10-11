Зеленскький у Брюсселі зустрінеться з Остіном та візьме участь в "Рамштайні"
Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у бельгійській столиці. У Брюсселі відбудуться зустрічі в НАТО, а також засідання "Рамштайну".
Про це йдеться в повідомленні Зеленського у Telegram-каналі.
Президент анонсував зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.
"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції", – йдеться в повідомленні.
Також Зеленський зазначив, що вдруге після початку повномасштабного вторгнення проведе переговори з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
"Головне – наш спільний захист свободи та людей", – додав президент.
Раніше медіа повідомляли про неанонсований візит Зеленського до Брюсселя.