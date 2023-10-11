Зеленскький у Брюсселі зустрінеться з Остіном та візьме участь в "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у бельгійській столиці. У Брюсселі відбудуться зустрічі в НАТО, а також засідання "Рамштайну".

Про це йдеться﻿ в повідомленні Зеленського у Telegram-каналі.

Президент анонсував зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції" , – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що вдруге після початку повномасштабного вторгнення проведе переговори з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. "Головне – наш спільний захист свободи та людей" , – додав президент.

Раніше медіа повідомляли﻿ про неанонсований візит Зеленського до Брюсселя.