Зеленський розповів, за яких умов піде на другий термін
Президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна Росії проти України продовжуватиметься. Про це він сказав у інтерв'ю румунському телеканалу Digi24, повідомляє Ліга.net.
За його словами, він піде на другий термін, якщо війна продовжиться.
"Якщо війна закінчиться — ні. Я не можу втекти під час війни", — сказав Зеленський.
У серпні 2023 року Зеленського вже питали, чи балотуватиметься він на виборах, і голова держави заявив, що не залишить країну під час війни.
"У 2024 році, якщо триватиме війна і якщо вибори відбудуться, я ніколи в житті не покину свою країну", — наголосив президент.