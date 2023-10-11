Зеленський розповів, за яких умов піде на другий термін

Президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін, якщо війна Росії проти України продовжуватиметься. Про це він сказав у інтерв'ю румунському телеканалу Digi24, повідомляє Ліга.net.

За його словами, він піде на другий термін, якщо війна продовжиться.

"Якщо війна закінчиться — ні. Я не можу втекти під час війни" , — сказав Зеленський.

У серпні 2023 року Зеленського вже питали, чи балотуватиметься він на виборах, і голова держави заявив, що не залишить країну під час війни.