Зеленський розповів, на які рішення очікує від зустрічі "Рамштайну"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує від зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголошень щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї і артилерії, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

"Є пріоритети: системи протиповітряної оборони, оборонний щит. Це не просто слова, а дуже конкретні речі, і ми потребуємо їх у дуже конкретних географічних точках нашої землі, щоб зберегти енергетичну мережу, людей, зерно і маршрути його постачання до Африки, Азії, світу" , – сказав Зеленський.

Також, за його словами, йдеться про далекобійні ракети, далекобійну зброю. "Неважливо, як назвати, проблема у тому, як це дістати. Тому що ми потребуємо цього з основної причини – витіснити Росію з нашої землі", – сказав він.

"І третя річ: як захищати, як просто стояти щодня і оборонятися. Це не про контрнаступ. Контрнаступ – це один напрямок, але потрібно також оборонятися, бо по той бік – Росія, велика армія терористів" , – сказав Зеленський.

Він пояснив, що йдеться про потреби в артилерії.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні перебуває﻿ з візитом у Брюсселі.