РФ відновлює штурмові дії на Лимано-Куп'янському напрямку – речник ЗСУ

Російські війська почали відновлювати наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Окупанти нарощують інтенсивність обстрілів та завдають авіаударів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Звичайно, ворог не може собі дозволити наступати одразу вздовж 140 кілометрів. Він акцентує свою увагу поблизу населеного пункту Іванівка та Синьківка, які знаходяться на Харківщині та також поблизу Макіївки" , - сказав Євлаш.

Він розповів, що раніше росіяни намагалися наступати біля Новоєгорівки, але "отримавши добряче по зубах від ЗСУ", вони відмовилися від своїх планів.

"Протягом певного часу ми спостерігали таке собі затишшя. І ось зараз, приблизно десь тиждень, вони почали відновлювати свої наступальні дії. Перші - це були такі короткі поодинокі випадки. Коли здебільшого штурмували ці штурмові загони "Шторм Z" та просто "Шторм". Зараз уже ми бачимо більш таке серйозне вкраплення" , - зазначив речник.

За його словами, противник продовжує інтенсивність та завдає авіаударів.