РФ готується знову використати зиму як зброю – генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна передусім потребує засобів протиповітряної оборони, оскільки президент РФ Володимир Путін знову намагатиметься використати зиму як зброю у війні, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО і зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Сьогодні ми потребуємо мобілізувати більше підтримки, і президент Зеленський вже сказав, що це більше засобів ППО, артилерії, боєприпасів" , – сказав він.

Він привітав нові оголошення, які звучали в останні кілька днів від Румунії, від Німеччини. "Я очікую, що більше союзників НАТО зроблять сьогодні подальші оголошення про нову підтримку, тому що нам потрібно зберігати і нарощувати підтримку", – сказав він.

"Протиповітряна оборона критична. Це економіка, критична інфраструктура України. Це допомагає їм захищати себе, торгувати і виробляти самим боєприпаси" , – наголосив Столтенберг.