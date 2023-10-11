Українці відкрили рекордну кількість ФОПів у вересні

У вересні українці відкрили 35 587 ФОПів - рекордну кількість не лише з початку великої війни, а за останні три роки.﻿ Про це свідчать дані "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

Попереднім рекордом була кількість реєстрацій ФОПів у червні цього року — 31 477. До того понад 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.

Найбільш затребуваними сферами, в яких відкриваються нові справи є торгівля та надання індивідуальних послуг.

Майже половина нових ФОПів у вересні (43%) відкрились у сфері торгівлі: роздрібної (12 777 від загальної кількості новостворених справ) та гуртова торгівля (2343). У сфері надання індивідуальних послуг відкрили 3244 підприємств.

П'ята частина від усіх нових ФОПів — 21% або ж 7407 — відкривається на Київщині. Друге та третє місце за кількістю нових справ у Дніпропетровщини (3210) та Львівщини (2862).

Аналітики зазначають, що найгірші показники у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.