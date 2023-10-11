Війська РФ за добу атакували вісім областей – дані ОВА

Російські війська минулої доби завдали ударів по восьми областях України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 11 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Під ворожим вогнем опинилася, зокрема, Чернігівська область, а саме Новгород-Сіверський і Корюківський райони. Для ударів по регіону ворог застосував гранатомети, міномети й реактивні системи залпового вогню – зафіксовані 11 обстрілів і 67 вибухів. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Уточнення даних триває.

У Сумській області вночі росіяни обстріляли Краснопільську громаду. Удари були здійснені з артилерії й мінометів – пролунали вісім і чотири вибухи відповідно. Минулося без наслідків. Учора протягом дня загарбники 21 раз обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області, спричинивши 82 вибухи. Під ворожим вогнем перебували Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська і Свеська громади.

У Хотінській громаді ударом російських мінометів пошкоджений житловий будинок. Краснопільська громада опинилася під артилерійським і мінометним вогнем загарбників – зафіксовані 31 і 16 вибухів відповідно. Пошкоджень зазнали приміщення двох шкіл. Ворожим вогнем поранена дитина. Від отриманих поранень дівчинка померла в кареті швидкої допомоги.

У Запорізькій області минулої доби російська армія вдарила по 25 населених пунктах. Усього в регіоні за добу зафіксовані 127 ворожих обстрілів. Зокрема, з артилерії війська РФ здійснили 101 удар. Ворог бив по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Лук'янівського й інших міст та сіл на лінії вогню.

Ракетного удару росіяни завдали по селу Надія. Чотири рази загарбники атакували з авіації Оріхів, Роботине й Малу Токмачку.Шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню ворог здійснив по Новоданилівці, Роботиному і Малій Токмачці. 15 дронових атак РФ зафіксовані по Левадному, Роботиному, Чарівному, Новоіванівці, Темирівці, Новоданилівці й Малих Щербаках.

Про руйнування внаслідок ворожих обстрілів житлових будинків й об'єктів інфраструктури в регіоні за добу надійшло 21 повідомлення. Постраждалих серед мирного населення немає.

У Дніпропетровській області протягом ночі російські загарбники били по Нікопольському району. Ударів важкої артилерії РФ зазнали сам Нікополь, а також Марганецька й Мирівська громади. Ворожим обстрілом травмована 78-річна жінка. Постраждала отримала необхідну допомогу.

У Нікополі ударом ворожої артилерії понівечені дві адміністративні будівлі, комунальне підприємство, гуртожиток і п'ять багатоквартирних будинків. Інші території обстежують фахівці. Встановлення наслідків триває.

Минулого дня російські війська обстріляли Нікопольський район сім разів. Також агресор запустив по району три дрони-камікадзе. У Нікополі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали 16 приватних будинків і вісім господарчих споруд, одна з них – знищена. Також побиті гімназія і чверть сотні сонячних панелей, зачепило газогони й лінії електропередач.

Є руйнування і в Марганецькій громаді: понівечені три оселі, господарчі споруди й електромережі. Минулося без жертв.

У Харківській області сьогодні зранку російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню Борову Ізюмського району, пошкодивши два житлові будинки. Постраждалих серед мирного населення немає.

Минулої доби на Слобожанському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів у районах Басового, Гатища та Вовчанських Хуторів. Під вогонь ворожих мінометів й артилерії тут потрапили близько 15 населених пунктів, серед них – Тернова, Огірцеве, Строївка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 16 атак РФ у районі Синьківки та п'ять – біля Іванівки. Авіаційних ударів ворога зазнали Синьківка, Кислівка та Піщане. З артилерії й мінометів росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів, зокрема Лиман Перший, Синьківку, Кислівку, Табаївку, Піщане й Берестове.

Учора зранку внаслідок ракетного удару російських військ по селищу Великий Бурлук Куп'янського району поранення дістали троє людей: дві жінки віком 45 років і 34-річний чоловік. Двоє постраждалих госпіталізовані. Пошкоджень зазнали також десять будівель і чотири автомобілі.

З гелікоптера загарбники обстріляли Басове Богодухівського району, пошкодивши приватне домоволодіння. Минулося без постраждалих. Унаслідок удару ворожої артилерії по Курилівці Куп'янського району поранення дістав 47-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджень зазнав також житловий будинок. Під вогнем російських військ учора опинилася й Петропавлівка Куп'янського району – пошкоджені два житлові будинки, господарча споруда, два автомобілі і трактор. Постраждалих серед мирного населення немає.

У Луганській області росіяни поцілили двома керованими авіаційними бомбами КАБ-500 по околицях Невського. Також загарбники активно застосовували авіацію для ударів по позиціях Сил оборони в Новолюбівці та Серебрянському лісництві, що південно-західніше від Кремінної.

Українські захисники стримують наступ російських військ поблизу Макіївки, де відбиті ще п’ять ворожих атак, а також біля Діброви. Під артилерійський і мінометний вогонь ворога потрапили Макіївка, Невське й Білогорівка. За добу росіяни здійснили по Луганській області загалом 159 обстрілів, випустивши 559 снарядів.

У Донецькій області під ударами російської армії минулої доби перебували 16 населених пунктів: Авдіївка, Лиман, Курахове, Красногорівка, Очеретине, Неліпівка, Желанне, Курдюмівка, Нетайлове, Первомайське, Новобахмутівка, Ласточкине, Предтечине, Дружба, Катеринівка й Новоселівка Перша. Ворожим вогнем у регіоні пошкоджені 11 житлових будинків, будівля залізничного вокзалу, лінія електропередач, три господарчі споруди, приміщення котельної, трактор і цивільний автомобіль.

За добу в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Херсонську область за добу росіяни обстріляли 82 рази, випустивши 435 снарядів. Зокрема, сам Херсон загарбники атакували двічі, застосувавши дев'ять снарядів. Військові РФ поцілили в райони 22 населених пунктів області, будівлю навчального закладу й територію сільського господарського товариства в Бериславському районі. Також ворог атакував будинок у Кізомисі – постраждала місцева жителька. 74-річна жінка змогла дістатися до Херсона, де викликала «швидку». Потерпілій надана медична допомога.