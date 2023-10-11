МЗС: В Ізраїлі загинув ще один українець

Під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту загинули вже 3 громадян України. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє Українська правда.

Він зазначив, що оперативний штаб МЗС вже опрацював понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа.

"На жаль, підтвердилася інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє людей. Іще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються" , – повідомив Ніколенко.

За даними МЗС, ще шість громадян України вважаються зниклими безвісти. "Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями", – додав речник.