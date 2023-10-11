Зеленський закликав лідерів країн відвідати Ізраїль

Світовим лідерам зараз варто поїхати для Ізраїлю, оскільки люди там зараз, як і український народ у перші дні повномасштабного вторгнення РФ, особливо потребують підтримки та відчуття єдності.﻿ Про це заявив президент Володимир Зеленський перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Ми перебуваємо у стані війни, тому ми розуміємо, що означають терористичні атаки, такі жертви, трагедії (як зараз в Ізраїлі – ред.). У мене є рекомендація, якщо можна так сказати, лідерам світу. Я пам'ятаю перші дні нашої повномасштабної війни. Вона почалася з терористичних атак з Білорусі ракетами, потім російська армія, і це була найбільша трагедія, яку ми мали. Так багато загиблих людей та смертей, так багато. І тому було дуже важливо не бути самотніми. Дуже важливо" , – сказав він.

За словами Зеленського, відчуття єдності та підтримки допомагає врятувати націю та життя людей.

"Тому я рекомендую лідерам поїхати до Ізраїлю і підтримати людей, просто людей. Я не говорю про якісь інституції. Просто підтримати людей, які зазнали терористичних атак, людей, які зараз помирають. Це дуже важливо" , – заявив президент.

Він також наголосив на тому, що важливо думати не про те, як вести діалог з Росією чи Іраном, а про те, щоб "не давати можливості агресорам навіть думати про третю світову війну, про нову хвилю агресії, про нову велику трагедію".