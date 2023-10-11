У "Нафтогазі" планують збільшити запаси газу до 16 млрд кубометрів

До початку зими в українських газосховищах буде накопичено понад 16 млрд кубометрів газу. Таких запасів абсолютно достатньо, щоб упевнено пройти зиму. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє Лівий берег.

"Ще є час до початку так званого опалювального сезону. До нього цього року урядом України поставлено завдання накопичити 14,7 млрд кубометрів. "Нафтогаз" навіть перевиконав план. На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу" , - сказав він.

Голова НАК прогнозує, що до початку зими буде накопичено порад 16 млрд кубометрів газу.

"Чи достатньо цього? Бо ж цифри в мільярдах кубометрів не завжди зрозумілі людям. Я мушу запевнити, що такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму. Також ми продовжимо власний видобуток газу" , - запевнив Чернишов.

Він нагадав, що на початок зими минулого року було накопичено близько 14 млрд кубометрів газу.

"Тобто зараз накопичили значно більше, ніж торік. Завдяки чому? Є дві складові результату. Перша та найважливіша — збільшення видобутку українського газу. Завдяки Групі "Нафтогаз" він поступово зростав. Ми виходимо на відмітку +7%, якщо порівнювати з попереднім роком.