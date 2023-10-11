Вибух нафтопроводу на Франківщині: двоє дорослих не вижили

У лікарні померли двоє постраждалих внаслідок прориву нафтопроводу в Івано-Франківській області, який стався в кінці вересня.﻿ Про це заявила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, повідомляє Українська правда.

"Сумні новини з Німеччини, куди було відправлено на лікування 4 постраждалих унаслідок пожежі у Надвірнянському районі, що сталась через витік нафтопродукту.

Двоє дорослих - чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а згодом провідні німецьких фахівців, не вижили. Цієї ночі їх не стало" , – повідомила Онищук.

Наразі, за словами голови ОВА, у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з важкими опіковими травмами.

Нагадаємо, 30 вересня ДСНС повідомила про прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області, загорівся приватний будинок. Постраждало загалом 9 осіб, з них 2 дітей, 5-ро були госпіталізували до лікарні.