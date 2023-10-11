Зеленський прирівняв Путіна до терористів ХАМАС

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі у штаб-квартирі НАТО на зустрічі формату "Рамштайн" у середу пов’язав президента Росії Владіміра Путіна та ХАМАС як терористів, які намагаються тримати в заручниках вільні країни, повідомляє Європейська правда.

"Терористи, такі як Путін чи як ХАМАС, прагнуть утримувати в заручниках вільні та демократичні країни. І вони хочуть влади над тими, хто прагне свободи. Терористи не зміняться. Вони просто повинні програти. А це означає, що ми повинні перемогти" , – сказав глава держави.

Він висловив упевненість у перемозі, але зауважив, що потрібне терпіння.

"Це потребує постійної та постійної підтримки. Нам потрібно зробити правильні кроки. Кроки, які рятують життя. Насправді. Життєво важливі кроки. І зміцнити захист. Значно. Протиповітряна оборона є обов'язковою. І я впевнений, що ви мене почули" , – зазначив український президент.

У своєму виступі Зеленський розлого закликав﻿ посилити ППО України напередодні зими, наголошуючи, що це дозволить наблизити закінчення війни.