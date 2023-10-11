Очільник Пентагону запевнив Зеленського у безперервних поставках зброї – ОП

Згідно із повідомленням Офісу президента України, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння, повідомляє Європейська правда.

В ОП зазначили, що президент Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії.

"Зі свого боку Ллойд Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що Сполучені Штати мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України" , – йдеться у повідомленні ОПУ.

У своєму виступі на засіданні "Рамштайну" в середу в Брюсселі глава Пентагону Ллойд Остін оголосив﻿ про новий пакет військової допомоги для України вартістю 200 мільйонів доларів.