У Мінфіні США вважають головними пріоритетами допомогу Україні та Ізраїлю

Фінансова та військова підтримка України, а також допомога Ізраїлю є головними пріоритетами Білого дому.﻿ Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Фінансування України як військове, так і пряма бюджетна підтримка, а також ресурси для Ізраїлю є абсолютно головними пріоритетами адміністрації Байдена" , - сказала Йеллен під час прес-конференції в Марракеші, Марокко.

За її словами, Білий дім зрозуміло дав це зрозуміти Конгресу.

"Вважаємо, що існує суттєва підтримка з боку обох партій. Ми збираємося надати членам Конгресу можливість з'ясувати, як виконувати обіцянки, як тільки буде призначено речника" , - додала вона.

Обіцянки США подальшій підтримці України були підставлені під сумнів після того, як Кевіна Маккарті було усунуто з посади спікера Палати представників, що дало республіканським прихильникам жорсткої лінії можливість зупинити наступний раунд допомоги Києву.

Вона також сказала, що отримує "деякі позитивні відповіді" на свій заклик до інших урядів наслідувати приклад США і пообіцяти Світовому банку більше коштів для збільшення його кредитного потенціалу.