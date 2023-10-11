Окупанти атакували Полтавщину: прогримів вибух, без постраждалих
У Миргородській громаді Полтавської області пролунав вибух внаслідок атаки російських окупантів. Про це йдеться в повідомленні Полтавської ОВА, повідомляє Українська правда.
"Чергова ворожа атака на Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородській громаді. Ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано. Інформація про постраждалих не надходила", – йдеться в повідомленні.
За даними мапи тривог, у Полтавській області з 13.45 по 14.19 тривала повітряна тривога.
Повітряні сили закликали мешканців регіону перебувати в укриттях.