У Словаччині підписали коаліційну угоду з антиукраїнським Фіцо

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і лідер партії Smer-SD, який обіцяє зупинити військову підтримку України, у середу підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією (СНП), повідомляє Європейська правда.

Меморандум, підписаний у середу, передбачає створення коаліції за участю переможниці виборів Smer-SD, яка має 42 місця, партії із "золотою акцією" у парламенті "Голос", яка посіла третє місце на виборах і матиме 27 місць, та СНП із 10 місцями у новому парламенті.

У рамках коаліційної угоди Smer-SD отримає право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів, що відкриває шлях для антиукраїнського Фіцо очолити уряд Словаччини вчетверте.

"Голос" отримає пост спікера парламенту, яким скоріше за все стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.

Ця угода означає, що ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", яка посіла друге місце на виборах з 18% голосів, у підсумку опиниться в опозиції.

За інформацією словацьких ЗМІ, колишній глава МВС Роберт Каліняк, який подав у відставку після убивства журналіста Яна Куцяка, має повернутися до уряду.

Очікують, що він очолить міністерство оборони або транспорту. Каліняка раніше звинувачували у корупції, але зрештою прокуратура зняла свої звинувачення. Нагадаємо, що масові протести через убивство журналіста Куцяка у 2018 році призвели до повалення всього уряду на чолі з Фіцо.

Міністерство закордонних справ також відійде партії Фіцо. Ймовірно, дипвідомство очолить Мірослав Лайчак, який уже був головою словацької дипломатії в урядах Smer-SD у 2009–2010 та 2012–2020 роках. Зараз Лайчак є спецпредставником ЄС з питань Західних Балкан. Іншим кандидатом на пост міністра називають Юрая Бланара, провідного члена Smer-SD і колишнього очільника Жилінського краю.

Фіцо проводив передвиборчу кампанію на основі проросійських і антиамериканських гасел. Він пообіцяв припинити військову підтримку України Словаччиною. Він сказав, що хоче, аби Словаччина залишалася членом ЄС і НАТО, але з "повною повагою" до суверенітету його країни.