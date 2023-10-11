Зеленський: Україну ніхто "не кине" через Ізраїль

Президент Володимир Зеленський отримав запевнення від союзників під час засідання у форматі "Рамштайн" в середу, що підтримка України продовжиться попри складну ситуацію в Ізраїлі, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський сказав на брифінгу з прем’єром Бельгії в Брюсселі.

"Обговорили детально і з міністром (оборони США. – Ред.) Остіном, і з усіма міністрами "Рамштайну", з усіма партнерами, командувачами те, що Україні потрібно… Ми порушували питання щодо дуже напруженої ситуації в Ізраїлі і як це може впливати. Авжеж партнери запевняють, що Україна все одно буде отримувати допомогу, ніхто не буде кидати Україну" , – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що "ми віримо нашим партнерам".