МВФ прогнозує збільшення держборгу України до 100% за два роки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в доповіді "Фінансовий монітор", яку презентував у середу у Марракеші директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар.

У доповіді, зокрема, вказується, що загальний держборг України у 2021 році – до повномасштабного вторгнення РФ – становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 78,5%, за підсумками нинішнього року очікується його збільшення до 88,1%.

Водночас у Фонді прогнозують, що загальний державний борг України зростатиме до 98,6% наступного року та сягне пікового значення 100,7% у 2025-му, після чого очікується його поступове зменшення.