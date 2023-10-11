У Данії озвучили терміни передачі Україні перших F-16

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року, але це залежатиме також від готовності пілотів, техніків та інфраструктури. Про це сказав міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Міністр сказав, що Данія розраховує передати винищувачі "у першому кварталі" 2024 року, але фактичні терміни будуть залежати від низки факторів, у тому числі готовності української сторони прийняти літаки у місці їхньої нової дислокації.

"Наші очікування – що ми зможемо передати перші бойові літаки для України у березні-квітні" , – зазначив Поульсен.

Одночасно він додав, що попереду ще багато підготовчої роботи, оскільки українська сторона має бути готовою прийняти літаки там, де їх планують розташувати, готовою обслуговувати їх та захищати від ударів РФ.

"Моя чітка мета – щоб у першому кварталі 2024 року ми могли передати Україні перші винищувачі. Але це залежить і від того, як буде рухатися навчання пілотів, як і технічного персоналу, який буде обслуговувати літаки" , – зазначив міністр оборони Данії.

Данія у серпні анонсувала надання Україні загалом 19 винищувачів F-16.