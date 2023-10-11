Україна організувала перший евакуаційний рейс з Ізраїлю - посол

Україна організувала перший евакуаційний рейс для наших громадян, які залишилися в Ізраїлі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що посольство надає допомогу найбільш вразливим верствам населення. Йдеться про громадян, які перебували на лікуванні, громадян з дітьми, які приїхати тимчасово, туристів, у яких скасували рейси.

"Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, "довоєнній", умовно кажучи, на Румунію на суботу" , - сказав посол.

Корнійчук зазначив, що, скоріше за все, ще один рейс будуть планувати на неділю.

За його словами, загальна кількість людей, які звернулися до посольства з проханням допомогти з евакуацією, становить близько тисячі осіб.

Українці в Ізраїлі

Після нападу 7 жовтня терористів ХАМАС на Ізраїль в МЗС України підтвердили, що троє громадян нашої держави загинули внаслідок бойових дій.

Ще шестеро українців вважаються безвісти зниклими в Ізраїлі. Також підтверджено дані про поранення дев'ятьох наших громадян.

В МЗС повідомили, що близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси, а 170 громадян хотіли б евакуюватися з Сектора Газу.

При цьому українським дипломатам вдалося евакуювали неповнолітнього хлопчика із міста Сдерот. Він отримав поранення внаслідок нападу бойовиків ХАМАС.