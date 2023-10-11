Норвегія оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України

Норвегія сьогодні, 11 жовтня, оголосила про виділення фінансової допомоги для розмінування України у розмірі 18,5 млн доларів, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

"Широке використання мін і касетних боєприпасів призвело до того, що Україна сьогодні стала найбільш замінованою країною у світі. Норвегія зараз більш ніж подвоює свої зусилля по боротьбі з мінами в Україні після початку жорстокої агресивної війни Росії" , — йдеться у повідомленні.

Аннікен Хюітфельдт сказала, що розмінування України рятує життя і захищає цивільне населення, а особливо дітей. Розмінування також є необхідною умовою для надання інших форм надзвичайної допомоги та відновлення інфраструктури.

"Запобігання людським жертвам також зміцнює здатність України протистояти російській агресії. Тому уряд виділить 200 мільйонів норвезьких крон (18,5 млн доларів), призначених для розмінування та інших вибухових речовин в Україні" , — сказала міністр.

Як повідомлялось, українські моряки разом з країнами НАТО будуть розміновувати Чорне море.