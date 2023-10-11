Bloomberg: Єгипет забронював майже пів мільйона тонн пшениці з Росії

Єгипет забронював вісім вантажів пшениці від російського державного трейдера за прямою угодою цього тижня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трейдерів.

Єгипет входить до числа найбільших покупців пшениці у світі. Укладена з Росією угода передбачає постачання близько 480 тис тонн пшениці, або близько 4% річного імпорту.

За словами трейдерів, державний імпортер країни — Генеральне управління з постачання товарів (GACS) — забронював зерно на листопад і грудень.

Минулого місяця агентство повідомляло, що країна веде переговори про купівлю 1 мільйона тонн пшениці в Росії в рамках угоди між урядами.

Об’єднана зернова компанія (ОЗК) є мажоритарним капіталом російського уряду.

У прес-службі ОЗК повідомили, що не мають інформації про комерційні відвантаження поза державними тендерами.

Росія є найбільшим у світі вантажником пшениці та одним із провідних постачальників Єгипту. Однак деякі нещодавні угоди були ускладнені після того, як Москва підвищила ціни.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Єгипет переключиться на постачання майже пів мільйона тонн пшениці з Франції та Болгарії після того, як РФ заблокувала поставки російського зерна.