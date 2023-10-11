Глава Міноборони Канади оголосив про новий пакет допомоги Україні

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив, що країна надасть Україні новий пакет оборонної допомоги на загальну суму 25 мільйонів канадських доларів (близько 19 мільйонів доларів США), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міноборони Канади.

Сьогодні, 11 жовтня, канадський міністр взяв участь у 16-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Учасниками заходу стали представники близько 50 країн, які підтвердили свою прихильність до підтримки України та обговорили комплексну військову допомогу для задоволення нагальних оборонних потреб нашої держави, а також довгострокових пріоритетів.

Як поінформували в Міноборони Канади, до допомоги увійде зимовий одяг та обладнання:

черевики,

термобілизна,

зимові спальні мішки,

військова форма для 2000 жінок-військовослужбовців ЗСУ, яка проводитиметься у Канаді.

Зазначається, що такий пакет фінансується за рахунок траншу у розмірі 500 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, оголошеного прем'єр-міністром Джастіном Трюдо у червні 2023 року.

Також Блер заявив, що Канада надасть наступний новий пакет пожертв з інвентарю Канадських збройних сил (CAF):

2000 додаткових снарядів калібру 155 мм;

димові боєприпаси, у тому числі 955 пострілів 155-мм артилерійських димових снарядів та понад 2000 пострілів 81-мм димових мінометів;

2260 протигазів;

277 авіаційних бомб масою 1000 фунтів та підривників;

різні типи 76 мм морських боєприпасів.

Глава Міноборони Канади також зазначив, що минулого тижня було доставлено раніше оголошену допомогу у вигляді майже 8 тисяч боєприпасів 155-мм калібру, 10 000 боєприпасів 105-мм артилерійських снарядів і близько 2 мільйонів патронів для стрілецької зброї2.